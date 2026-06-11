Более 235 тысяч самозанятых зарегистрировано в Волгоградской области

В Волгоградской области продолжает расти число самозанятых. К лету 2026 года на специальный налоговый режим перешли более 235 тысяч человек. При этом с начала года количество самозанятых выросло на 5%, сообщили в ФНС региона.
Самозанятые не только ведут свой небольшой бизнес, но и используют специальный режим для подработок. Чаще всего это строительные и ремонтные работы, косметические и транспортные услуги.
С 2020 года суммарный доход волгоградских самозанятых достиг 110 миллиардов рублей, в бюджет они уплатили порядка 4 миллиарда налога.
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