Самарцы назвали профессии с неоправданно высокими зарплатами

Жители Самары назвали профессии, чьи зарплаты кажутся им неоправданно высокими. Лидером рейтинга стали депутаты и политики — так считают 20% опрошенных. На втором месте директора и руководители (11%), на третьем — программисты и госслужащие (по 10%). Опрос провел сервис SuperJob с 22 мая по 3 июня 2026 года среди экономически активных горожан.