В УФНС рассказали, на чем чаще всего зарабатывают самозанятые волгоградцы

Применять данный режим могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность самостоятельно или реализуют товары собственного производства; не имеют работодателя и наемных работников; получают доход не более 2,4 млн в год; осуществляют вид деятельности, который не попадает в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.