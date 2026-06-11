Профессиональная заболеваемость в Прикамье снизилась за год в 2,3 раза

За последние четыре года в Прикамье в 4,5 раза снизилась доля рабочих мест по уровню воздействия на организм работника параметров микроклимата, вибрации — в 2,7 раза, не отвечающих требованиям санитарного законодательства по уровню освещенности — в 1,5 раза. Доля рабочих мест, не отвечающих гигиеническим нормативам по шуму, составила 22,1%, что выше среднего показателя по России за 2024 год (17,34%).