Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артем Жога вручил «Уралвагонзаводу» Орден Александра Невского

Полпред в УрФО Артем Жога приехал в Нижний Тагил.

Источник: Комсомольская правда

Полпред в Уральском федеральном округе вручил «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле Орден Александра Невского. В этом году предприятие отмечает 85-летний юбилей.

— В период Великой Отечественной войны в этих стенах шла напряжённая работа по улучшению легендарного оружия Победы — танка Т-34. В послевоенные десятилетия сотрудники продолжали трудиться над укреплением оборонной мощи страны, — сообщил Артем Жога.

Также полпред в УрФО посетил производственные площадки Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в концерн «Уралвагонзавода». Он отметил, что предприятие, как и прежде, вносит большой вклад в обеспечение армии передовой техникой, которая защищает наших бойцов.

Также Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов завода с предстоящим Днем России.