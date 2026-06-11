Артем Жога вручил «Уралвагонзаводу» Орден Александра Невского

Также полпред в УрФО посетил производственные площадки Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в концерн «Уралвагонзавода». Он отметил, что предприятие, как и прежде, вносит большой вклад в обеспечение армии передовой техникой, которая защищает наших бойцов.