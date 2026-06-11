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Департамент по авиации Беларуси провел встречу с генсеком ICAO

МИНСК, 11 июн — Sputnik. Делегация Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси приняла участие в совещании гендиректоров гражданской авиации регионов ICAO, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Источник: Sputnik.by

Совещание прошло в итальянском городе Кастелланета, белорусскую делегацию возглавил замдиректора Департамента по авиации Александр Апет.

Как рассказали в пресс-службе транспортного ведомства, стороны обсудили развитие регионального и международного сотрудничества, обмен передовым опытом, расширение воздушных маршрутов, а также вопросы обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялись переговоры белорусских авиационных властей с Генеральным секретарем ICAO Хуаном Карлосом Салазаром и директором регионального отделения организации по Европе и Северной Атлантике Николасом Ралло.

«Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе озвучена позиция Беларуси по проблемным вопросам функционирования авиаотрасли страны в современных условиях», — сообщили в Минтрансе.