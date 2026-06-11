В Башкирии число ипотечных кредитов за год выросло на 60%

Банк России опубликовал данные по ипотечному кредитованию в Башкирии за январь-апрель 2026 года. Количество выданных жилищных займов увеличилось на 60 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а их общая сумма подскочила более чем на 70 процентов. За год ипотечный портфель банков в республике вырос на 11 процентов и достиг 663 миллиардов рублей.