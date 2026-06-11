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В Башкирии число ипотечных кредитов за год выросло на 60%

Ипотечный портфель банков увеличился до 663 миллиардов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Банк России опубликовал данные по ипотечному кредитованию в Башкирии за январь-апрель 2026 года. Количество выданных жилищных займов увеличилось на 60 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а их общая сумма подскочила более чем на 70 процентов. За год ипотечный портфель банков в республике вырос на 11 процентов и достиг 663 миллиардов рублей.

В общем объеме выдач по-прежнему лидирует семейная ипотека, но после того как условия программы изменили в феврале, ее доля заметно уменьшилась. Зато на фоне снижения ставок начал расти спрос на рыночную ипотеку. Из-за того что семейной ипотеки стало меньше, люди стали реже покупать новостройки, а вот интерес к вторичному жилью повысился.

По данным регулятора, запуск строительства многоквартирных домов в регионе вырос в два раза, и ввод жилья в эксплуатацию тоже увеличился. Это произошло из-за того, что застройщики перенесли сдачу объектов с прошлого года, а также из-за возвращения штрафов за просрочку.