Власти Нижегородской области обсудили поддержку молочных хозяйств

Как сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Александр Соловьёв, регион продолжает наращивать самообеспеченность молоком. Значительную роль в этом играют модернизация производств и государственная поддержка. В прошлом году различные субсидии получили около 80 процентов предприятий молочного животноводства.