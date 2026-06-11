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MWM: в России опубликовали кадры модернизированного Су-34

Министерство обороны России опубликовало видео модифицированного истребителя-бомбардировщика Су-34, взлетающего для нанесения ударов по целям на украинском театре военных действий. Его боевой потенциал в два раза превосходит потенциал базовой версии, пишет портал Military Watch Magazine.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что сейчас в России разрабатываются специализированные варианты Су-34 для разведки и радиоэлектронной борьбы. Издание считает, что показанная модификация — один из этих двух вариантов.

MWM, проанализировав опубликованные данные, отметил новый обтекатель в верхней части фюзеляжа, который обычно используется для антенн спутниковой связи, оборудования для передачи данных или систем радиоэлектронной борьбы. MWM предполагает, что в обтекателе находится система спутниковой связи. Но портал не исключает, что там также может располагаться оборудование радиоэлектронной борьбы, усовершенствованная система радиолокационного оповещения или даже ретранслятор связи для координации действий с другими самолетами в строю.

Издание подчеркивает, что улучшение возможностей спутниковой связи особенно востребованы, так как для многих видов управляемого оружия, включая планирующие бомбы, используемые на Су-34, необходима надежная передача данных для обновления целей, расчета сброса оружия и корректировки наведения после сброса. Передачу данных можно осуществлять по спутниковым каналам связи, наземным каналам передачи данных или их комбинации.

Это значит, что новая антенна может значительно повысить эффективность Су-34 при доставке высокоточных боеприпасов, отмечает MWM.

Портал напоминает, что благодаря трем вариантам универсальной разведывательной системы «Сыч», о которых стало известно в июле 2025 года, Су-34 может выполнять гораздо более широкий спектр задач и собирать разведданные в режиме реального времени, при этом сохраняя боеготовность для нанесения ударов.

Также портал подчеркивает, что Су-34 на 50% легче своего предшественника Су-27 благодаря экономичным двигателями АЛ-31ФМ2 и широкому использованию композитных материалов.

В результате конструкция Су-34 стала более эффективной, а дальность его полета существенно выросла. Сейчас Су-34 считается самым дальнобойным истребителем в мире.

И, по мнению MWM, это не изменится, пока на вооружение не поступят первые китайские и американские истребители шестого поколения.

Су-34, имея три внешних топливных бака PTB-3000 объемом 3000 литров, может работать на межконтинентальных дальностях, сравнимых с дальностью полета стратегических бомбардировщиков.

А его перегоночная дальность может достигать примерно 8000 километров, считает издание. По мнению некоторых аналитиков, в будущем дальность действия этого типа истребителей может увеличиться за счет интеграции двигателей АЛ-51Ф.

После распада СССР российские вооруженные силы закупили Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой тактический боевой самолет, пишет MWM. С начала конфликта на Украине производство истребителей пятого поколения Су-34 и Су-57 резко выросло как для восполнения потерь военного времени, так и с целью расширения парка российской боевой авиации на фоне ухудшающихся отношений с НАТО. Сейчас в Минобороны России планируют ускорить выпуск истребителя Су-35, предназначенного для завоевания господства в воздухе.

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