MWM: в России опубликовали кадры модернизированного Су-34

После распада СССР российские вооруженные силы закупили Су-34 в гораздо большем количестве, чем любой другой тактический боевой самолет, пишет MWM. С начала конфликта на Украине производство истребителей пятого поколения Су-34 и Су-57 резко выросло как для восполнения потерь военного времени, так и с целью расширения парка российской боевой авиации на фоне ухудшающихся отношений с НАТО. Сейчас в Минобороны России планируют ускорить выпуск истребителя Су-35, предназначенного для завоевания господства в воздухе.