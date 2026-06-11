Солодкий объяснил, почему пустеют торговые центры в Нижнем Новгороде

Осенью 2024 года в столице Приволжья перестал работать ТЦ «Этажи», а за 2025 год закрылись 12 модных брендов. Павел Солодкий подчеркнул, что на работу торговых центров с одной стороны влияет экономическое давление, а с другой — развитие онлайн-торговли, которая меняет поведение покупателей.