Солодкий объяснил, почему пустеют торговые центры в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде торговые центры продолжают терять арендаторов и посетителей. Причины сложившейся тенденции объяснил на встрече с журналистами 10 июня Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий.
Осенью 2024 года в столице Приволжья перестал работать ТЦ «Этажи», а за 2025 год закрылись 12 модных брендов. Павел Солодкий подчеркнул, что на работу торговых центров с одной стороны влияет экономическое давление, а с другой — развитие онлайн-торговли, которая меняет поведение покупателей.
«Сегодня рынок очень серьезно изменился. На ситуацию с ТЦ оказало влияние развитие интернета, ИИ и новых технологий. Идет переход на электронный вид торговли, а ТЦ остаются без арендаторов, при этом налоги растут», — отметил Павел Солодкий.
В качестве примера он рассказал об одном из производителей мебели, который закрыл все свои магазины и перевел торговлю на маркетплейсы.
Бизнес-омбудсмен добавил, что на встрече с заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым рассматривалась ситуация с ТЦ. В частности, их владельцы заявили, что платят большие налоги.
«Тогда им предложили сравнить, сколько налогов платят ТЦ в Казани, Самаре, но если налоги сопоставимы, смысла поднимать этот вопрос нет, потому что казне нужны деньги», — констатировал Солодкий.