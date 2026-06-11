53 миллиона рублей взыскал суд с Нижегородского кремля в пользу подрядчика

Согласно резолютивной части решения, основную часть суммы составляет задолженность по оплате работ, выполненных по контракту, заключенному в декабре 2023 года. Размер долга превысил полсотни миллионов рублей. Кроме того, суд взыскал с ответчика более 102 тысяч рублей пеней за просрочку оплаты.