В Нижегородской области нет перебоев с топливом на АЗС — Минэнерго

Сбоев в поставках топлива на автозаправочных станциях ведущих операторов не наблюдается. Об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на пресс‑службу Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области.
Ранее в июне в СМИ появилась информация о дефиците бензина АИ‑95 на отдельных городских АЗС. В Минэнерго региона пояснили, что эпизодическое отсутствие конкретного вида горючего может объясняться особенностями внутренней логистики той или иной компании.
В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать обстановку и держат вопрос на контроле.
Ранее стало известно, на сколько подорожал бензин в Нижегородской области.