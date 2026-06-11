Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области нет перебоев с топливом на АЗС — Минэнерго

В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать обстановку и держат вопрос на контроле.

Сбоев в поставках топлива на автозаправочных станциях ведущих операторов не наблюдается. Об этом сообщили в ИА «В городе N» со ссылкой на пресс‑службу Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Ранее в июне в СМИ появилась информация о дефиците бензина АИ‑95 на отдельных городских АЗС. В Минэнерго региона пояснили, что эпизодическое отсутствие конкретного вида горючего может объясняться особенностями внутренней логистики той или иной компании.

В ведомстве подчеркнули, что продолжают отслеживать обстановку и держат вопрос на контроле.

Ранее стало известно, на сколько подорожал бензин в Нижегородской области.