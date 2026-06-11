Латка на латке. Когда же на наших дорогах, наконец, исчезнут ямы?

«Письма писали в различные инстанции, нам отвечают, что будут проводить тендер, чтобы выделить деньги. Но уже четыре года всё это тянется, а лужа как была, так и осталась. Будто не город, а заброшенная деревня какая-то», — говорит Александр Иванович в беседе с редакцией.