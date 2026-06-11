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Названы высокооплачиваемые профессии Среднего Урала

В Свердловской области средняя зарплата составила около 95 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя начисленная зарплата свердловчан в марте этого года составляет 94,5 тысячи рублей. Показатель за год увеличился на 9,8%. Данные приводит Свердловскстат.

В сфере финансовой и страховой занятости самые высокие зарплаты по региону — 171,3 тысячи рублей. Также специалистам информационных технологий платят в среднем по 170,7 тысячи рублей.

Замыкают тройку лидеров научные специалисты, которые занимаются исследованиями и разработками. Их средний доход оценили в 139,5 тысячи рублей.

Также высокий доход у сотрудников сферы добычи полезных ископаемых — 111, 4 тысячи рублей. Специалисты обрабатывающих производство в среднем получают 102,8 тысячи рублей. Средний доход энергетиков — 102,1 тысячи рублей.

В сфере строительства зарплаты достигли 91,2 тысячи рублей. Специалистам торговли в среднем готовы платить 83, 5 тысячи рублей.

В сфере медицины показатель достигает 83,4 тысячи рублей. Работникам системы образования в среднем готовы платить по 75,4 тысячи рублей.