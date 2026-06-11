Цены на бензин в Нижегородской области выросли более чем на 5% с начала года

В среднем за месяц автомобильный бензин подорожал на 0,53%, а по сравнению с декабрем 2025 года рост достиг 5,14%. Наиболее доступный для большинства водителей бензин АИ-92 в мае стоил 63,60 рубля за литр. За месяц его цена выросла на 0,41%, а с начала года — на 5,09%.