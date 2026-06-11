Эксперт назвал оптимальный срок вклада в условиях снижения ключевой ставки

Контекст для совета Пьянова весьма конкретен: по данным Банка России, средняя максимальная ставка десяти крупнейших по объёму привлечённых розничных депозитов банков по итогам третьей декады мая опустилась на 0,07 процентного пункта — до 12,97% годовых. ЦБ последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года: если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в апреле регулятор снизил её уже в восьмой раз подряд — до 14,5%.