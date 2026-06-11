Проверяющие нашли в колбасе «Краковская» ДНК курицы

Россельхознадзор признал недействительными декларации на мясную продукцию двух калининградских производителей. Как сообщает пресс-служба регионального управления, речь идет о «Колбаса Краковская п/к" 31785–2012"» производства СПК «Коляда» и продукте «Сервелат Люблинский копчено-вареный в/у» производства «Фабрика “Люблинские продукты”».
Согласно результатам лабораторных исследований, в пробах продукции указанных пробах выявлено несоответствие по сырьевому составу. «В продукции СПК “Коляда” обнаружена ДНК курицы, в продукции ООО “Фабрика “Люблинские продукты” обнаружены ДНК крупного рогатого скота и курицы, не заявленные в составе. Это свидетельствует о внесении недостоверной информации в ФГИС “Меркурий” о сырье, используемом при производстве, и нарушении прослеживаемости продукции”, — отметили в ведомстве.
Производственные ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию аннулированы, декларации о соответствии признаны недействительными. Производителям направлены информационные письма. Выданы предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Получить оперативные комментарии производителей «Новому Калининграду» не удалось.