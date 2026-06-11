Факультета прикладной математики и механики ПНИПУ возглавил Илларион Никулин

Временно исполнять обязанности декана факультета прикладной математики и механики ПНИПУ будет Илларион Никулин. К работе на новой должности господин Никуллин присутпил уже с 1 июня. Физик по образованию Илларион Никулин в 2002-м поступил в аспирантуру Пермского Политеха и тогда же приступил к работе ассистентом на кафедре «Общая физика» факультета прикладной математики и механики. В 2008 году он защитил кандидатскую по техническим наукам, а через год получил звание доцента на той же кафедре. В 2023-м Никулин защитил докторскую диссертацию, посвященную математическому моделированию поведения металлических расплавов в электромагнитных полях и очистки их поверхности от неметаллических включений, после чего стал профессором кафедры ОФ.