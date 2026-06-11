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ЕГЭ по обществознанию и физике прошел в Нижегородской области

Обществознание традиционно остаётся одним из самых востребованных предметов по выбору: в этот день его писали 5625 выпускников.

11 июня в Нижегородской области выпускники сдавали ЕГЭ по обществознанию и физике — для проведения экзаменов задействовали 75 пунктов приёма. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Обществознание традиционно остаётся одним из самых востребованных предметов по выбору: в этот день его писали 5625 выпускников. Интерес к физике тоже растёт — уже не первый год фиксируется увеличение числа участников, и на этот раз экзамен по этому предмету выбрали 2719 человек.

В целом экзаменационный процесс прошёл без сбоев, в штатном режиме. Однако полностью избежать нарушений не удалось: с экзамена по обществознанию за использование шпаргалки был удалён один участник.

Напомним, ранее троих нижегородских школьников удалили с ЕГЭ по математике из-за шпаргалок.