ЕГЭ по обществознанию и физике прошел в Нижегородской области

Обществознание традиционно остаётся одним из самых востребованных предметов по выбору: в этот день его писали 5625 выпускников. Интерес к физике тоже растёт — уже не первый год фиксируется увеличение числа участников, и на этот раз экзамен по этому предмету выбрали 2719 человек.