Нижегородцы сдали мелочи на 3,6 млн рублей за время «Монетной недели»

Всего в макрорегионе граждане принесли более 5,2 миллиона монет почти на 27 миллионов рублей. Некоторые участники подошли к процессу креативно. Например, в Кирове семья с двумя детьми сдала трёхлитровую банку, наполненную мелочью на 18 тысяч рублей — ребята копили на велосипед. В Нижегородской области попадались копилки в пластиковой бутылке из-под молока, банке из-под кабачковой икры, деловом кейсе и даже берестяной чаше. Одна из копилок — в виде мышонка — была заполнена исключительно десятирублёвыми монетами.