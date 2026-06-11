Песков призвал не строить теории заговора из-за болезни Набиуллиной

Также не находит своего подтверждения и версия о том, что ~Набиуллина скрывается в связи со готовящимся «крахом рубля»~. «Это вообще ни при чем. Вопрос в другом: будет ли Центральный банк продолжать снижать ставку или вернется к повышению? Если он вернется к повышению, это не обрушит рубль. Напротив, реальная эффективная ставка станет привлекательной для вкладчиков — люди понесут деньги на депозиты, депозитная база вырастет», — сказал экономист Дмитрий Ракша в беседе с NEWS.ru.