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Ростов сковали девятибалльные пробки из-за сильного дождя

Об этом свидетельствуют данные картографических сервисов.

К вечеру 11 июня дорожная ситуация в донской столице резко ухудшилась. По данным картографических сервисов, сейчас уровень заторов составляет девять баллов.

Наибольшая нагрузка зафиксирована на центральных магистралях. Движение практически парализовано на проспектах Ворошиловском, Будённовском, Соколова, а также на улицах Красноармейской, Большой Садовой, Текучёва, Максима Горького, Обороны и Варфоломеева.

Ситуацию усугубляют несколько ДТП, зарегистрированных на Комсомольской площади, а также на проспекте Михаила Нагибина и улице Киргизской.

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