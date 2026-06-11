На улице Грузинской прорвало трубу в Нижнем Новгороде

Утечку после прорыва трубы ликвидировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает мэрия города.
В Сети пользователи поделились видео и фото, на которых видно, как в районе улицы Грузинской бьющей из-под асфальта водой размыло дорогу. Утечка произошла во дворе напротив здания Госбанка. Из-за аварии в пешеходных зонах затопило тротуар, а проезжую часть временно перекрыли.
Как отмечает администрация Нижнего Новгорода, утечку локализовали в 17:30. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты для устранения последствий потопа.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что огромный потоп случился на Лысогорской улице.