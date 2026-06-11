Минэнерго прогнозирует рост потребления электроэнергии на юге летом на 7%

Летом 2025 года в регионах на юге страны несколько раз фиксировали обновление исторического максимума электропотребления. На фоне повышенной температуры воздуха рост потребления мощности происходил в Ростове-на-Дону, Краснодарском крае и Республике Адыгея. В целом по стране за 2025 год энергопотребление снизилось на 1,1%. Аналитики ожидают, что в 2026 году показатель вырастет в пределах 1,3%.