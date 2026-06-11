Volkswagen к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек

По словам Блюме, компания уже согласовала обязательный план по дальнейшему снижению штата. Всего к 2030 году численность сотрудников Volkswagen в Германии должна уменьшиться более чем на 28 тысяч человек. Сокращения проходят на фоне давления на немецкий автопром и попыток крупнейших компаний снизить расходы.