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Volkswagen к концу года сократит штат в Германии на 19 тысяч человек

Volkswagen продолжает масштабную программу экономии в Германии. К концу 2026 года автоконцерн планирует сократить численность персонала в стране на 19 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Об этом, по данным Reuters, должен объявить гендиректор компании Оливер Блюме на собрании акционеров. Агентство ссылается на текст его будущего выступления перед инвесторами.

«Volkswagen продолжает реализацию программы масштабного сокращения рабочих мест и расходов в Германии: к концу года численность персонала сократится на 19 тысяч человек», — говорится в материале.

По словам Блюме, компания уже согласовала обязательный план по дальнейшему снижению штата. Всего к 2030 году численность сотрудников Volkswagen в Германии должна уменьшиться более чем на 28 тысяч человек. Сокращения проходят на фоне давления на немецкий автопром и попыток крупнейших компаний снизить расходы.

Похожие программы уже запустили Mercedes-Benz, Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle. Для Германии это всё больше похоже не на точечную оптимизацию, а на болезненную перестройку всей автомобильной отрасли.

Ранее Life.ru писал, что компания Hongqi рассматривает возможность локализации производства автомобилей в РФ. Поводом для этого станет рост утильсбора и ужесточение требований государства к импортёрам.

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