Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Российская сторона повысила таможенные пошлины на ввоз пальмового масла из недружественных стран. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.
«Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств», — говорится в сообщении.
Как заявил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства данной продукции и увеличению ее доли на рынке страны.
Ранее KP.RU сообщал, что Госдуме предложили ограничить использование пальмового масла в продуктах питания на отечественном рынке. В ГД считают, что в стране осуществляется недостаточный уровень контроля за качеством данного сырья.