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Россия повысила таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран

Россия повысила до 35% ввозные таможенные пошлины на пальмовое масло из недружественных стран на фоне незаконных санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона повысила таможенные пошлины на ввоз пальмового масла из недружественных стран. Об этом говорится в заявлении Минсельхоза РФ.

«Подписано постановление правительства о повышении до 35% ввозных таможенных пошлин на поставки в Россию пальмового масла и его фракций из недружественных государств», — говорится в сообщении.

Как заявил замглавы Минсельхоза Максим Боровой, принятое решение будет способствовать развитию отечественного производства данной продукции и увеличению ее доли на рынке страны.

В ведомстве уточнили, принятые меры не распространяются на Венгрию и Словакию. Ранее размер таможенных пошлин на пальмовое масло составлял до 5%. Решение было принято на фоне незаконных санкций со стороны недружественных государств.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдуме предложили ограничить использование пальмового масла в продуктах питания на отечественном рынке. В ГД считают, что в стране осуществляется недостаточный уровень контроля за качеством данного сырья.

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