В России предложили отменить один вид штрафов для автомобилистов

Авторы идеи считают, что первый месяц нужен не только для предупреждения автомобилистов. Регионы за это время должны смотреть, какие нарушения чаще всего фиксирует новая камера. Если уведомления массово связаны с одним и тем же участком, знаком, разметкой, скоростным режимом или схемой движения, это станет поводом проверить дорожную инфраструктуру.