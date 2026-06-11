Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиасалон МАКС отменили в четвертый раз

Международный авиационно-космический салон (МАКС), запланированный на 2026 год, не состоится. Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном портале опубликования правовых актов.

Международный авиационно-космический салон (МАКС), запланированный на 2026 год, не состоится. Об этом говорится в распоряжении правительства на официальном портале опубликования правовых актов.

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон — 2026» в этом году также не состоится. Ее перенесли на 2027 год.

Международный авиационно-космический салон проводился на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском каждые два года, начиная с 1993-го. Последний на текущий момент смотр состоялся в 2021 году. Салон 2023 года трижды переносили на год.