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Нефтяники на совещании у Новака представили меры насыщения топливного рынка РФ

Новак провел совещание по ситуации на российском топливном рынке.

Источник: Комсомольская правда

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого был представлен пакет мер по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В обсуждении приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минтранса, Минфина, ФАС, Петербургской биржи, а также нефтяных компаний.

Как отметили в правительстве, предложенные меры направлены на приоритетное снабжение российского рынка топливом. Представители нефтяной отрасли доложили о работе по увеличению загрузки НПЗ, чтобы обеспечить необходимый объем поставок для внутреннего спроса.

Ранее KP.RU сообщал, что ситуация на топливном рынке России остается стабильной. Новак уточнил, что цены на большинстве заправок, в том числе вертикально интегрированных компаний, растут не выше уровня инфляции.

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