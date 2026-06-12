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SpaceX провела IPO по цене $135 за акцию

Компания SpaceX Илона Маска провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Торги стартуют 12 июня на бирже Nasdaq, начальная оценка стоимости компании составит $1,77 трлн.

Компания SpaceX Илона Маска провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене публичного размещения $135 за акцию. Торги стартуют 12 июня на бирже Nasdaq, начальная оценка стоимости компании составит $1,77 трлн.

По объему привлеченных средств ($75 млрд) размещение станет крупнейшим в истории.

Как сообщает NBC News, компания нацелена выделить около 30% акций для розничных инвесторов вместо стандартных для рынка 10%.

Согласно заявке на размещение, поданной в мае, долгосрочная стратегия SpaceX включает планы по освоению Луны и колонизации Марса. Как потенциальные проекты в документе упоминаются добыча полезных ископаемых на астероидах, выработка энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите.

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