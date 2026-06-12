Эксперт Черемных рассказала, как вернуть деньги за покупки ребенка в видеоиграх

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Родители могут обратиться с требованием о возврате средств, если малолетний ребенок потратил деньги на покупки в видеоигре без их согласия. Однако при использовании зарубежных сервисов добиться возврата средств удается не всегда, сообщила ТАСС юрист Ольга Черемных.
«По общему правилу малолетние дети не могут самостоятельно выступать стороной сделки, в том числе переводить деньги в онлайн-игры. По каждому отдельному случаю нужно анализировать пользовательское соглашение и правила платформы по возврату денежных средств. Родители могут обратиться в поддержку игровой площадки с требованием о возврате денег, переведенных малолетним ребенком, часть платформ осуществляет такой возврат. Сложнее обстоит ситуация с иностранными платформами, вернуть деньги с них почти невозможно», — рассказала она.
Также юрист подчеркнула, что возможность вернуть деньги зависит в том числе от возраста ребенка. По ее словам, дети до 14 лет могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, тогда как несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают более широкими правами по распоряжению средствами. В связи с этим вернуть деньги, потраченные подростком на покупки в онлайн-играх, как правило, сложнее, чем в случае с малолетними детьми.