Эксперт Черемных рассказала, как вернуть деньги за покупки ребенка в видеоиграх

Также юрист подчеркнула, что возможность вернуть деньги зависит в том числе от возраста ребенка. По ее словам, дети до 14 лет могут самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки, тогда как несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают более широкими правами по распоряжению средствами. В связи с этим вернуть деньги, потраченные подростком на покупки в онлайн-играх, как правило, сложнее, чем в случае с малолетними детьми.