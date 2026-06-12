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Дефицита нет: для АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах закупили необходимый объем топлива

В ближайшие дни ожидается полная стабилизация поставок.

Источник: AmurMedia

Дефицит топлива в Хабаровском крае носит локальный характер и фиксируется лишь на частных заправочных станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Чтобы решить проблему, уже закуплены необходимые объемы топлива на сибирских заводах, сообщает министерстве энергетики края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Ритмичность поставок нефтепродуктов в розничную сеть нарушилась из-за сезонных и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе Комсомольском НПЗ, который является основным поставщиком для Дальнего Востока. В результате на биржевых торгах АО “Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа”, где закупают топливо частные АЗС, временно сложился повышенный спрос при сохранении ограниченного предложения, — уточнили в профильном ведомстве.

Министр энергетики Хабаровского края Евгений Береза рассказал, что ситуация находится под полным контролем правительства края и федеральных органов власти. Дефицит топлива носит локальный характер, ограничения на продажу бензина в розницу ввели только на частных заправочных станциях, в частности, АЗС компании «Трансбункер». На сетевых АЗС, в том числе компании ННК, перебоев с топливом нет.

Он пояснил, что решение собственников независимых АЗС о временном ограничении розничной продажи топлива — это временная мера, направленная на недопущение искусственного ажиотажа. Она не отражает общую картину рынка и будет снята по мере восстановления логистики.

Правительство края в постоянном режиме взаимодействует с нефтяными компаниями, профильными ведомствами и Правительством РФ. В ближайшие дни ожидается полная стабилизация поставок топлива на АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах.

Ранее общалось, что в Крыму из-за атак ВСУ возник дефицит топлива. Ограничения на продажу топлива, не более 20 литров в руки, действуют с 30 мая. С 4 июня бензин и дизель отпускают в первую очередь для коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта, силовых структур, а также организаций по заранее купленным талонам.

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