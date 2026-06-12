Дефицита нет: для АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах закупили необходимый объем топлива

Ранее общалось, что в Крыму из-за атак ВСУ возник дефицит топлива. Ограничения на продажу топлива, не более 20 литров в руки, действуют с 30 мая. С 4 июня бензин и дизель отпускают в первую очередь для коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта, силовых структур, а также организаций по заранее купленным талонам.