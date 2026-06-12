В СФ рассказали, за счет чего овощи могут стать доступнее по ценам

«Как сделать продукт более доступным по ценам? В рыночных условиях необходимо создать условия для увеличения производства овощей закрытого грунта, инфраструктуру для хранения и предпродажной подготовки сезонных овощей. Когда сезонные запасы отечественных овощей закачиваются, на полках больше импортной продукции, в этот период потребители чувствуют ценовую нагрузку. Важно насытить внутренний рынок качественными отечественными овощами, в первую очередь за счет развития направления по защищенным грунтам, необходимо дополнительно строить тепличные комплексы», — считает сенатор.