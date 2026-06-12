В СФ рассказали, за счет чего овощи могут стать доступнее по ценам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Цены на овощи могут стать доступнее для россиян после насыщения внутреннего рынка потребления. Добиться этого можно в том числе за счет строительства дополнительных тепличных комплексов, сообщил в интервью ТАСС председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, отвечая на соответствующий вопрос.
«Как сделать продукт более доступным по ценам? В рыночных условиях необходимо создать условия для увеличения производства овощей закрытого грунта, инфраструктуру для хранения и предпродажной подготовки сезонных овощей. Когда сезонные запасы отечественных овощей закачиваются, на полках больше импортной продукции, в этот период потребители чувствуют ценовую нагрузку. Важно насытить внутренний рынок качественными отечественными овощами, в первую очередь за счет развития направления по защищенным грунтам, необходимо дополнительно строить тепличные комплексы», — считает сенатор.
Минсельхоз совместно с регионами, по словам Двойных, «активно работает над увеличением объемов производства овощей и фруктов», в частности за счет мер федеральной финансовой поддержки.
«Еще один важный фактор, который сказывается на себестоимости продукции, — серьезный объем затрат, связанных с электроснабжением тепличных комплексов, более 40% расходов. Поэтому сейчас важно развивать альтернативные варианты, например за счет оборудования теплиц газопоршневыми установками, вырабатывающими электроэнергию», — объяснил он.