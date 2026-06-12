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Омский завод вошел в федеральный лот на 7,8 млрд рублей

В единый пакет с предприятиями из других регионов вошли активы, обращенные в доход государства по иску прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом выставило на торги активы стоимостью 7,8 млрд рублей, в состав которых вошел омский завод. Об этом пишет Интерфакс.

Речь идет о бывших российских предприятиях международного алкогольного холдинга Global Spirits. На аукцион выставлены сто процентов долей в ряде обществ с ограниченной ответственностью, в том числе завода «Новый уровень» в Омске. Также в лот вошли активы в Феодосии, Мытищах, Вологде и Москве.

Заявки на участие в аукционе принимаются до пятнадцатого июня, а сами торги пройдут семнадцатого июня на площадке государственной информационной системы «Торги». Организатором выступает Российский аукционный дом. Данные активы находятся в ведении федерального ведомства с середины две тысячи двадцать четвертого года. Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении имущества в доход государства в рамках федерального законодательства.

Продажа непрофильных активов позволяет государству эффективно распоряжаться конфискованным имуществом и направлять высвобожденные средства на реализацию социально значимых задач в рамках бюджетной системы страны.