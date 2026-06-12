Омский завод вошел в федеральный лот на 7,8 млрд рублей

Заявки на участие в аукционе принимаются до пятнадцатого июня, а сами торги пройдут семнадцатого июня на площадке государственной информационной системы «Торги». Организатором выступает Российский аукционный дом. Данные активы находятся в ведении федерального ведомства с середины две тысячи двадцать четвертого года. Ранее суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении имущества в доход государства в рамках федерального законодательства.