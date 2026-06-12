Эксперт Шапошников: для выращенных бриллиантов может появиться новый термин

Ранее правительство обязало продавцов ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года информировать клиентов о происхождении камней. Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. С начала осени продавцы должны будут подробно раскрывать информацию о лабораторном происхождении камней и не использовать термин «бриллиант», производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках, бирках — маркировка «синтетический» (или «Синтет.»), поясняется в материалах.