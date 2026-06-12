Эксперт Шапошников: для выращенных бриллиантов может появиться новый термин

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. На российском ювелирном рынке, вероятно, появится новый термин для обозначения лабораторно выращенных бриллиантов после введения новых требований к наименованию и маркировке. Об этом ТАСС сообщил советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
Ранее правительство обязало продавцов ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года информировать клиентов о происхождении камней. Согласно новым правилам, бриллиантами смогут называться только алмазы природного происхождения. С начала осени продавцы должны будут подробно раскрывать информацию о лабораторном происхождении камней и не использовать термин «бриллиант», производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах. Допускается только указание веса камня в граммах, а на ярлыках, бирках — маркировка «синтетический» (или «Синтет.»), поясняется в материалах.
«У нас уже существуют фианиты, муассаниты которые идут как качественная бижутерия, хотя в их основе нет углерода. Думаю что придумают похожий термин по типу lab created diamonds, видимо, назовут “лабораторные бриллианты”, без особенных заморочек или похожим образом. Так что здесь я особенной сложности не вижу», — сказал Шапошников.
Как рассказал ТАСС генеральный директор ювелирной компании Sokolov Николай Поляков, высокая стоимость крупных вставок из природных бриллиантов делает украшения с ними недоступными для широкого круга потребителей. Демократичные по цене лабораторно выращенные бриллианты удовлетворяют потребности и спрос большого сегмента клиентов масс-маркет рынка.
«Переименование вставки на бирке и в карточке товара этот мировой тренд вряд ли переломит, мы не ожидаем падения спроса и продаж по этому направлению. Дополнительных издержек нововведение также не принесет», — заметил он.