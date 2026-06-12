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В «Суточно.ру» назвали самые популярные у туристов в праздники города России

Петербург, Москва и Нижний Новгород стали лидерами по бронированию жилья посуточно, сообщили аналитики сервиса.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород лидируют по бронированию жилья посуточно в июньские праздники. Об этом ТАСС сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

«Санкт-Петербург, Москва и Нижний Новгород стали самыми популярными городами для поездок у россиян на июньские праздники», — говорится в материалах.

Кроме того, в топ-10 вошли Казань, Калининград, Краснодар, Ярославль, Кисловодск, Екатеринбург и Новосибирск. Сильнее всего за год спрос вырос на Краснодар (+15%), и Новосибирск (+10%).

На праздники у россиян также традиционно популярен Минск, рассказал ТАСС директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин. «По числу бронирований он близок к Москве и Санкт-Петербургу. Туристы туда отправляются за прогулками, покупками и гастрономическими удовольствиями», — сообщил собеседник агентства.

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