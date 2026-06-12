В «Суточно.ру» назвали самые популярные у туристов в праздники города России

На праздники у россиян также традиционно популярен Минск, рассказал ТАСС директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин. «По числу бронирований он близок к Москве и Санкт-Петербургу. Туристы туда отправляются за прогулками, покупками и гастрономическими удовольствиями», — сообщил собеседник агентства.