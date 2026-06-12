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Банки начали замораживать переводы с карты на карту на 48 часов

Какие переводы с карты теперь блокируют и как этого избежать.

Правила переводов с карты на карту в России изменились. Система контроля перешла от точечных проверок к автоматизированному мониторингу всех транзакций. Волгоградцам стоит знать, какие операции теперь вызывают подозрение у банков.

Автоматика приостанавливает перевод на 48 часов при нескольких условиях: смена SIM-карты или данных на «Госуслугах» менее чем за двое суток до платежа, вход в мобильный банк через нетипичное программное обеспечение, перевод суммы от 200 000 рублей между своими счетами с последующей отправкой третьему лицу в течение суток.

Под контроль также попадают операции в ночное время, резкий рост объема транзакций и веерная рассылка мелких сумм. Если данные гражданина попадут в базу ЦБ как сомнительные, на все его переводы устанавливается лимит 100 000 рублей в месяц, — пишет Deita.ru.

Алгоритмы ФНС в автоматическом режиме анализируют регулярные поступления от третьих лиц. Под особый контроль попадают граждане с незадекларированными поступлениями свыше 2,4 млн рублей в год.

Если перевод заморожен, банк потребует подтверждающие документы: договор купли-продажи, дарственную, чеки или письменные пояснения. Срок разблокировки — от 2 до 5 дней. Чтобы избежать задержек, указывайте назначение платежа при каждом переводе — с весны это требование стало обязательным.

Ранее сообщалось, сколько миллионов алиментных рублей взыскали волгоградские приставы.