Банки начали замораживать переводы с карты на карту на 48 часов

Автоматика приостанавливает перевод на 48 часов при нескольких условиях: смена SIM-карты или данных на «Госуслугах» менее чем за двое суток до платежа, вход в мобильный банк через нетипичное программное обеспечение, перевод суммы от 200 000 рублей между своими счетами с последующей отправкой третьему лицу в течение суток.