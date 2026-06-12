Перечень запрещенных для омичек профессий сократят к 2027 году

Пересмотр списка стал возможен благодаря развитию технологий, автоматизации производств и внедрению систем искусственного интеллекта, которые существенно изменили условия труда на многих предприятиях. Сенатор отметила, что еще несколько лет назад перечень запрещенных для женщин профессий включал около 500 позиций. Однако многие крупные работодатели уже тогда считали часть ограничений избыточными, поскольку современные технологии позволили сделать рабочие места безопаснее.