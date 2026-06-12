В МИД Индии назвали Россию надежным поставщиком нефти

По словам министра, «в тот период [2022 года] США сами просили Индию покупать российскую нефть, чтобы стабилизировать мировые рынки». «А сейчас мы видим, что после введения в прошлом году пошлин против нас за покупку российской нефти США затем сняли санкции, поскольку им снова потребовалось снизить цены на нефть. Не стоит делать вид, будто здесь замешаны какие-то высокие принципы. Ситуация меняется по принципу “то вводим, то отменяем”, делаем так, когда нам выгодно, и иначе, когда невыгодно. Мы все взрослые люди и понимаем правила игры, поэтому я не считаю уместным прибегать здесь к ханжеству», — сказал он.