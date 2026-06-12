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Эксперт Романцова: в РФ летом отметили значительный рост спроса на губную помаду

На 86% выросла потребность в продукции нюдовых тонов, оттенков, близких к естественному цвету кожи, рассказала член совета красноярского реготделения «Деловой России».

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Жительницы России с наступлением лета стали активнее покупать губную помаду — на 86% вырос спрос на продукцию нюдовых тонов, оттенков, близких к естественному цвету кожи. Об этом ТАСС рассказала член совета красноярского реготделения «Деловой России», директор консалтинговой компании «Макстер» Марина Романцова.

«Фиксируем рост спроса на губную помаду. В зависимости от тона продажи выросли от 23 до 86%. Наиболее востребованы помады нюдовых тонов. Россиянки очень любят ходить летом на свидания, чаще обычного — это сезон открытых плеч, улыбающихся лиц, а что нужно улыбающемуся лицу? Конечно, яркая, красивая помада», — рассказала Романцова.

По ее словам, основной рост продаж приходятся на отечественные и азиатские бренды. Собеседница агентства подчеркнула, что также летом растут продажи женских нарядов: платьев, сарафанов, юбок, шорт.

Как сообщали ТАСС ранее эксперты, в 2022—2025 годах структура ассортимента в бьюти-ретейле изменилась за счет постепенного увеличения доли российских брендов и устойчивого роста сегмента азиатской косметики. Отмечался рост азиатского направления, российская аудитория охотно пробует новые форматы ухода.