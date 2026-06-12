Эксперт Романцова: в РФ летом отметили значительный рост спроса на губную помаду

«Фиксируем рост спроса на губную помаду. В зависимости от тона продажи выросли от 23 до 86%. Наиболее востребованы помады нюдовых тонов. Россиянки очень любят ходить летом на свидания, чаще обычного — это сезон открытых плеч, улыбающихся лиц, а что нужно улыбающемуся лицу? Конечно, яркая, красивая помада», — рассказала Романцова.