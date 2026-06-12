Грузопоток на границе Новосибирска с Казахстаном вырос в 1,5 раза

Об увеличении грузового трафика на многостороннем автомобильном пункте пропуска Павловка на границе Новосибирской области с Казахстаном сообщил один из участников рынка грузоперевозок, а также подтвердили в Новосибирской таможне.
По словам собеседников, поток фур вырос примерно в 1,5 раза по сравнению с весной. Основная масса грузов — скоропортящаяся плодоовощная продукция: фрукты, овощи и зелень.
«Ежедневно мы фиксируем, что количество фур со свежими фруктами и овощами растёт, в среднем это в 1,5 раза выше весеннего грузового трафика. Это характерно для летнего периода», — пояснил исполняющий обязанности начальника Новосибирской таможни Вадим Кучерянов изданию Infopro54.
С начала мая через Новосибирский западный таможенный пост в регион поступило более 510 тонн косточковых фруктов (в том числе 237 тонн нектаринов), свыше тысячи тонн овощей (лук, помидоры, огурцы) и 520 тонн зелени.
Все грузы оформляются в приоритетном порядке совместно со специалистами Россельхознадзора. На российской стороне очередей нет, однако со стороны Казахстана отмечаются предпосылки для скопления машин — это связано именно с возросшим объёмом перевозок.