Россия в Арктике. Как Отечество прокладывает себе путь среди льдов

Кроме того, сейчас в Санкт-Петербурге, на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) строятся новые атомоходы проекта 22220, рассказали ТАСС в ОСК. Они меньше «Лидера», первые четыре ледокола уже успешно работают в Арктике. «Корпус судов проекта 22220 изготовлен из прочной, устойчивой к коррозии стали и защищен от образования наледи и налипания льда. Суда могут пробивать дорогу во льдах толщиной до 3 м», — сообщили в ОСК.