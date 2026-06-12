В Роскачестве предупредили о риске купания в неположенных местах

Так, причиной ограничений может быть непригодный рельеф дна, который может быть потенциально опасен для отдыхающих. Также вода в водоеме может не соответствовать установленным нормам и нести угрозу для граждан при соприкосновении с телом. Например, если в воде есть кишечная палочка или вредные вещества. Кроме того, купание может быть запрещено из-за сильного течения, холодных подводных ключей, водоворотов или сброса сточных вод, отметили эксперты.