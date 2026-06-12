В Роскачестве предупредили о риске купания в неположенных местах

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Купание в жаркую погоду, особенно в черте города, разрешено далеко не во всех водоемах, а купание в неположенных местах всегда сопровождается рисками. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
«Плавать в неподготовленных местах запрещено. Если же место не относится к числу диких, то к нему применяются такие же требования, как и к городским пляжам. Важно помнить, что купание в неположенном месте — это исключительно личная ответственность и риск», — рассказали в организации.
В городе можно купаться только в тех местах, где это официально разрешено, и соблюдены необходимые санитарные требования. Если хотя бы один из трех обязательных нормативов не соблюден, ответственные органы устанавливают таблички, запрещающие купание.
Так, причиной ограничений может быть непригодный рельеф дна, который может быть потенциально опасен для отдыхающих. Также вода в водоеме может не соответствовать установленным нормам и нести угрозу для граждан при соприкосновении с телом. Например, если в воде есть кишечная палочка или вредные вещества. Кроме того, купание может быть запрещено из-за сильного течения, холодных подводных ключей, водоворотов или сброса сточных вод, отметили эксперты.