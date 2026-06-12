На границе Новосибирской области и Казахстана вырос поток грузовых фур

В Новосибирской области на пункте пропуска Павловка, расположенном на границе с Казахстаном, заметно вырос поток грузового транспорта. По данным участников рынка и Новосибирской таможни, количество фур увеличилось примерно в полтора раза по сравнению с весенними показателями.
Основную часть перевозок составляет свежая плодоовощная продукция — фрукты, овощи и зелень, требующие оперативной доставки. Как отметил исполняющий обязанности начальника Новосибирской таможни Вадим Кучерянов, рост числа грузовиков с такой продукцией является традиционной сезонной тенденцией.
С начала мая через Новосибирский западный таможенный пост в регион ввезли свыше 510 тонн косточковых фруктов, включая 237 тонн нектаринов. Кроме того, поступило более тысячи тонн овощей — лука, томатов и огурцов, а также около 520 тонн свежей зелени.
Таможенное оформление скоропортящихся грузов проводится в приоритетном порядке совместно со специалистами Россельхознадзора. На российской стороне пункта пропуска заторов не наблюдается, однако со стороны Казахстана возможны скопления транспорта из-за увеличившегося объёма перевозок.