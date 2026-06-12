На границе Новосибирской области и Казахстана вырос поток грузовых фур

С начала мая через Новосибирский западный таможенный пост в регион ввезли свыше 510 тонн косточковых фруктов, включая 237 тонн нектаринов. Кроме того, поступило более тысячи тонн овощей — лука, томатов и огурцов, а также около 520 тонн свежей зелени.