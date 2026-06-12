Братский производитель компотов и морсов получил льготный заём 30 млн рублей на модернизацию

Корпорация развития Иркутской области (КРИО) — институт развития, созданный Правительством региона в 2013 году для системной поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. КРИО работает по принципу одного окна, сопровождая проекты на всех этапах — от подбора земельного участка до запуска производства. Также Корпорация предоставляет льготные займы на модернизацию и расширение производств. В приоритете — проекты в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других важных для региона отраслях.