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Братский производитель компотов и морсов получил льготный заём 30 млн рублей на модернизацию

Корпорация развития Иркутской области предоставила льготный заём в размере 30 млн рублей компании «Натуральные напитки» из Братска в рамках инвестиционного проекта «Модернизация производства безалкогольных напитков». Средства направят на приобретение современного оборудования и переоснащение завода под новые технологические линии. Это позволит производителю выпускать больше продукции и улучшать линейку напитков.

Источник: ТК Город

Предприятие «Натуральные напитки» — единственный в Сибири изготовитель компотов и морсов методом варки. Технология горячего розлива, которую использует компания, сохраняет естественный вкус и полезные свойства напитков в течение всего срока хранения. У компании широкая сеть дистрибьюторов по всей России, которая постоянно расширяется. Продукцию поставляют в крупные сетевые ретейлеры, а также партнёрам из стран СНГ и дальнего зарубежья.

— Поддержка таких предприятий играет важную роль в модернизации экономики региона, укреплении продовольственной безопасности и импортозамещении. Модернизация позволит братскому заводу не только нарастить объёмы, но и выйти на новые рынки с продукцией, которая уже сегодня востребована по всей России и за рубежом, — отметил министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

— Такие проекты формируют новый уровень спроса на качественную отечественную продукцию, снижают зависимость Иркутской области от внешних поставок и укрепляют конкурентоспособность российских брендов внутри страны и за её пределами, — подчеркнула генеральный директор Корпорации развития Иркутской области Анастасия Оборотова.

Корпорация развития Иркутской области (КРИО) — институт развития, созданный Правительством региона в 2013 году для системной поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. КРИО работает по принципу одного окна, сопровождая проекты на всех этапах — от подбора земельного участка до запуска производства. Также Корпорация предоставляет льготные займы на модернизацию и расширение производств. В приоритете — проекты в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и других важных для региона отраслях.

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