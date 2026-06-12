НДС вырос до 16%: кого коснутся новые правила

«Порог обязательной постановки на учёт по НДС существенно снижен — до 10 000 МРП (в 2026 году это примерно 43,2 млн тенге оборота за календарный год). Раньше было 20 000 МРП. Это значит, что многие компании среднего бизнеса теперь обязаны стать плательщиками НДС».