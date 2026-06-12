НДС вырос до 16%: кого коснутся новые правила

О ключевых нововведениях, влияющих на предпринимателей и жителей Актау, рассказал заместитель руководителя Управления государственных доходов по городу Актау Данияр Сагдуллин, передает DKNews.kz.
Ставка НДС выросла до 16%.
Одним из самых заметных изменений стало повышение базовой ставки НДС.
По словам Данияра Сагдуллина, с начала 2026 года ставка увеличилась с 12% до 16%. Новая норма распространяется на большинство товаров, работ и услуг, реализуемых на территории Казахстана.
«Базовая ставка НДС повышена с 12% до 16%. Это касается большинства облагаемых оборотов по реализации товаров, работ и услуг на территории Казахстана. Ставка применяется и к договорам, заключённым до 2026 года, если реализация происходит уже в новом году».
Для отдельных отраслей введены льготные ставки.
Одновременно с повышением базовой ставки государство сохранило ряд мер поддержки для социально значимых сфер.
С 2026 года действуют следующие пониженные ставки:
5% на лекарственные средства, медицинские изделия и услуги лицензированных медицинских организаций (до 2027 года ставка составит 10%); 10% на реализацию отечественных периодических печатных изданий.
Также расширен перечень операций, освобождённых от НДС.
В него вошли:
социально значимые продукты питания; услуги книгопечатания; археологические работы; ряд других социально значимых направлений.
Порог регистрации по НДС снизили в два раза.
Серьёзные изменения коснулись и обязательной регистрации по НДС.
Если раньше компании должны были вставать на учёт при достижении оборота в 20 тысяч МРП, то теперь этот показатель снижен до 10 тысяч МРП.
В 2026 году это составляет около 43,2 миллиона тенге годового оборота.
«Порог обязательной постановки на учёт по НДС существенно снижен — до 10 000 МРП (в 2026 году это примерно 43,2 млн тенге оборота за календарный год). Раньше было 20 000 МРП. Это значит, что многие компании среднего бизнеса теперь обязаны стать плательщиками НДС».
По словам представителя налоговой службы, в Актау уже ведётся активная разъяснительная работа с предпринимателями.
Какие ещё изменения вступили в силу.
Новый Налоговый кодекс предусматривает и другие важные нововведения.
Среди них:
отмена освобождения от НДС при продаже и аренде жилой недвижимости; обязательная регистрация по НДС для иностранных компаний, реализующих товары и услуги онлайн казахстанским покупателям; увеличение суммы НДС, относимой в зачёт сельхозтоваропроизводителями, до 80%; усиление контроля за электронными счетами-фактурами.
Что советуют предпринимателям.
В Управлении государственных доходов рекомендуют бизнесу заранее адаптироваться к новым требованиям.
Для этого предпринимателям следует:
проверить обороты за 2025 год и спрогнозировать показатели на 2026-й; пересмотреть договоры и ценовую политику с учётом ставки 16%; организовать корректный учёт входного и выходного НДС; при необходимости обращаться за консультациями в налоговые органы.
«Не стоит ждать последних дней: лучше подготовиться заранее, чтобы избежать штрафов».
Почему это важно.
Изменения в сфере НДС затрагивают значительную часть бизнеса. Для одних компаний новые правила означают необходимость постановки на учёт по НДС, для других — пересмотр ценовой политики и налогового планирования. При этом льготные ставки и расширение перечня освобождённых операций направлены на поддержку социально значимых отраслей экономики.