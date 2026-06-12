Внешнюю торговлю ЕАЭС обсудили в Астане

АСТАНА, 12 июн — Sputnik. Торговую политику Евразийского экономического союза обсудил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев на встречах с бизнес-сообществом и представителями правительства в Астане.
В беседе с зампредом правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром Жаркеновым, сообщили в ЕЭК, рассмотрели вопросы торговли ЕАЭС, включая маркировку, имплементацию заключенных торговых соглашений с третьими странами, а также активизацию бизнеса на внешних рынках торговых партнеров союза.
«Комиссия традиционно проводит встречи с деловыми кругами стран Союза с целью сверки часов по актуальной повестке и учета мнения всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Андрей Слепнев.
На встрече с вице-премьером — министром национальной экономики Сериком Жумангариным затронули повестку предстоящего заседания Совета ЕЭК, а также обсуждены отдельные вопросы сотрудничества с приоритетными торговыми партнерами Союза.