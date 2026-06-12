Внешнюю торговлю ЕАЭС обсудили в Астане

В беседе с зампредом правления Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» Тимуром Жаркеновым, сообщили в ЕЭК, рассмотрели вопросы торговли ЕАЭС, включая маркировку, имплементацию заключенных торговых соглашений с третьими странами, а также активизацию бизнеса на внешних рынках торговых партнеров союза.