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«Калашников»: габариты судна «Хаска» позволяют разместить на ней автобус

Разработка прошла все испытания и сейчас находится на Рыбинской верфи, сообщил представитель концерна.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Размер платформы судна на воздушной подушке с гибкими скегами «Хаска-10» позволяют разместить на ней автобус или два автофургона. Об этом в беседе с ТАСС на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026» рассказал представитель концерна.

«Судно на воздушной подушке с гибкими скегами с грузоподъемностью 10 тонн “Хаска-10” построено, прошло все испытания и в настоящее время находится на Рыбинской верфи. Габариты платформы позволяют разместить автобус и два стационарных пассажирских салона пассажировместимостью до 38 человек», — сказал он.

«Хаска-10» разработана Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы». Это судно на воздушной подушке с гибкими скегами может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов.

Международный военно-морской салон «Флот» проходит с 10 по 14 июня 2026 года на площадке конгрессно-выставочного центра на территории Музея военно-морской славы в городе Кронштадте. Он объединяет представителей ВМФ России и государственных структур, крупнейшие предприятия и ведущих экспертов отрасли. В салоне участвуют представители 27 зарубежных делегаций из дружественных стран.

ТАСС — стратегический медиапартнер.