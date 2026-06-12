«Калашников»: габариты судна «Хаска» позволяют разместить на ней автобус

«Хаска-10» разработана Рыбинской верфью по заказу Минпромторга России. К разработке судна предприятие приступило в начале 2018 года. Она ведется в рамках госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы». Это судно на воздушной подушке с гибкими скегами может передвигаться в любых условиях при температуре до минус 50 градусов.