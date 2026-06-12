«Авито Работа»: внедрение ИИ сделает функционал сотрудников разностороннее

«Искусственный интеллект сегодня является неким помощником для автоматизации, упрощения или ускорения процессов. Нейросети создают презентации, формируют таблицы и сводные данные — то, на что раньше должен был бы тратить время человек. Благодаря этому у сотрудника высвобождается часть времени, которое он тратил на решение линейных задач. В связи с этим у специалиста может либо обогащаться, либо пересматриваться функционал даже в рамках одной профессии. Это не столько о существенном изменении функционала, сколько про его наполненность», — сказала Осьмак.