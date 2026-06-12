«Авито Работа»: внедрение ИИ сделает функционал сотрудников разностороннее

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Функционал сотрудников компаний будет расширяться и становится более наполненным решением нелинейных задач по мере внедрения нейросетей. Таким мнением поделилась с ТАСС руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Работы» Анна Осьмак.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что внедрение искусственного интеллекта приведет не к потере работы людьми, а к изменению трудовой функции около 7,5% сотрудников.
«Искусственный интеллект сегодня является неким помощником для автоматизации, упрощения или ускорения процессов. Нейросети создают презентации, формируют таблицы и сводные данные — то, на что раньше должен был бы тратить время человек. Благодаря этому у сотрудника высвобождается часть времени, которое он тратил на решение линейных задач. В связи с этим у специалиста может либо обогащаться, либо пересматриваться функционал даже в рамках одной профессии. Это не столько о существенном изменении функционала, сколько про его наполненность», — сказала Осьмак.
В пример эксперт привела внедрение ИИ в сфере найма. По словам специалиста, нейросеть позволяет сократить время рассмотрения отклика соискателя до двух — пяти минут. Одновременно нейросеть позволяет в два раза удешевлять процесс найма, при этом освобождая до пяти часов рабочего дня рекрутера. Освободившееся время рекрутеры могут использовать для более сложных задач. В то же время до этапа собеседования будет доходить большее количество соискателей, поскольку их первичный отбор возьмет на себя нейросеть, а не человек.