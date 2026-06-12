Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 12 июня перед выходными

Национальный банк изменил курсы валют на 12 июня, пятницу. Так, перед выходными курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 12 июня, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7716 белорусского рубля, 1 евро — 3,1968 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8393 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в четверг, 11 июня, курс доллара, курс евро и курс российского рубля стали ниже в пятницу, 12 июня. Заметнее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0011 белрубля, курс евро упал на 0,0077 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0055 белрубля.
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